Факти ICTV – Випуск 12:45 (11.07.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.07.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: коронавірус на вітчизняному курорті. У селищі на узбережжі моря в розпал відпусток виявили спалах коронавірусу; п’яний екс-чиновник Харківської міськради Юрій Санін влаштував ДТП з чотирма постраждалими. Але йому загрожує лише штраф; легкий і маленький літак, немов автівка в небі. Винахід українських конструкторів популярний по всьому світу.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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