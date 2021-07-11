Факти ICTV – Випуск 12:45 (11.07.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.07.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні 290 нових хворих на Covid-19. Ми повернулись у європейську трійку лідерів за смертністю; негода охопила Закарпаття, у регіоні йдуть рясні дощі. Підтоплено майже 200 будинків; у Карпатах варто відпочивати обережно, бо активізувались змії. На Львівщині за день троє госпіталізованих; ігри нескорених на Дніпропетровщині; фінал Євро-2020; всесвітній день шоколаду.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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