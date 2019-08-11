Факти ICTV – Випуск 12:45 (11.08.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: один загиблий та один поранений на фронті, ворог продовжує порушувати перемир’я; понад 300 затриманих, як завершилися багато-тисячні мітинги в Росії; усі Карпати – в телефоні, українець створив мобільний додаток з детальним описом усіх гірських туристичних маршрутів.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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