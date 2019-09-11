Факти ICTV – Випуск 12:45 (11.09.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Верховна Рада взялася за закон про незаконне збагачення; Зайцева і Дронов. В які в’язниці етапували засуджених за криваву ДТП в Харкові; 11 вересня – 18 років потому! Факти згадують трагедію, що сколихнула світ і стала наймасштабнішим терактом в історії людства.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.