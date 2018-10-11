Факти ICTV – Випуск 12:45 (11.10.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: четверо загиблих, тривожна доба на фронті. У фактах спеціальний репортаж з позицій в районі Дебальцевого; пожежу на арсеналі поблизу Ічні загасили. Триває розмінування території; сальмонельоз у дитсадку на Хмельниччині. Півсотні хворих.

Опубліковано Жовтень, 11 в 14:31



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