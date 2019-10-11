Факти ICTV – Випуск 12:45 (11.10.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: ворог зміцнює свої опорники, а наші хлопці готуються до зими; на Харківщині дитині, яка потребує дорогого лікування не дають статус інвалідності; на Дніпропетровщині люди змушені жити в будинку який може обвалитися; українці можуть заробляти, вклавши гроші в акції іноземних компаній.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.