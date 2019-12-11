Факти ICTV – Випуск 12:45 (11.12.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: заборонена зброя не замовкає, російські найманці здійснили 11 атак на українські позиції; генеральний директор Первого канала Костянтин Ернст назвав сюжет про те, як український винищувач збивав малайзійський Боїнг вигадкою; рівно 25 років тому почалася Перша російсько-чеченська війна.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.