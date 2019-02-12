Факти ICTV – Випуск 12:45 (12.02.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.02.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: можливо останнє засідання перед вироком. У Харкові слухають Зайцеву і Дронова у справі смертельної ДТП; Кремль планує зірвати вибори в Україні. Як цьому завадити – говорили у студії програми Свобода Слова; кір продовжує вбивати. У Вінниці помер від ускладнень студент медик.

Опубліковано Лютий, 12 в 14:34



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.