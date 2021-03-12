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Факти ICTV – Випуск 12:45 (12.03.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.03.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: майже 13 тис. хворих, 230 смертей – в Україня можливий черговий локдаун; чи дозволять в Україні подвійне громадянство та хто його може отримати; в чому причина падіння депозитних ставок та як вигідно зберігати гроші; у Києві спалахнув будинок для літніх людей; біля берегів Нігерїї пірати у полон захопили 15 моряків.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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