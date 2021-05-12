Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Факти. Випуски

Факти ICTV – Випуск 12:45 (12.05.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.05.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Росія повільно відводить війська від українських кордонів, а наші військові вже мислять по-натовськи – головні тези форуму Україна 30. Безпека країни; в Україні понад 4 тис. нових хворих на коронавірус; на Черкащині тисячі хворих на рак людей  можуть залишитися без лікування.

Дивіться також в ипуск Фактів ICTV за 8:45.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Факти ICTV – Випуск 8:45 (12.05.2021)
Факти ICTV – Випуск 8:45 (12.05.2021)
Факти ICTV. Спорт 8:45 (12.05.2021)
Факти ICTV. Спорт 8:45 (12.05.2021)
Факти ICTV – Випуск 21:10 (11.05.2021)
Факти ICTV – Випуск 21:10 (11.05.2021)
Факти ICTV. Спорт 18:45 (11.05.2021)
Факти ICTV. Спорт 18:45 (11.05.2021)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (11.05.2021)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (11.05.2021)
Факти ICTV – Випуск 15:45 (11.05.2021)
Факти ICTV – Випуск 15:45 (11.05.2021)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (11.05.2021)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (11.05.2021)
Факти ICTV – Випуск 8:45 (11.05.2021)
Факти ICTV – Випуск 8:45 (11.05.2021)
Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка