Факти ICTV – Випуск 12:45 (12.05.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.05.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Росія повільно відводить війська від українських кордонів, а наші військові вже мислять по-натовськи – головні тези форуму Україна 30. Безпека країни; в Україні понад 4 тис. нових хворих на коронавірус; на Черкащині тисячі хворих на рак людей можуть залишитися без лікування.

Дивіться також в ипуск Фактів ICTV за 8:45.

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