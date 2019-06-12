Факти ICTV – Випуск 12:45 (12.06.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.06.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: зросла кількість жертв пожежі в Одесі – у лікарні помер один із потерпілих, а в області оголошено жалобу; троє наших поранених і 24 обстріли за добу; безпечність пасажирів на залізниці – прем’єр вимагає звільняти керівників за неякісний технічний стан потягів.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.