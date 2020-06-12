Факти ICTV – Випуск 12:45 (12.06.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.06.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: 683 нові випадки заражень на Covid-19 – в Україні другу добу фіксують високу кількість інфікованих коронавірусом. Київ карантин поки не посилить; кінець газового кріпацтва. Вже з наступного місяця українці зможуть вільно змінювати постачальника палива; попри епідемію та карантин, українці таки можуть відпочити за кордоном на морях – ми розкажемо, які є правила і застереження.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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