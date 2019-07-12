Факти ICTV – Випуск 12:45 (12.07.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.07.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: смертельна доба на фронті – загинув мирний житель та один військовий; скасувати новий виборчий кодекс не вийшло – депутати відхилили відповідну постанову; Світовий конгрес українців у Росії вважають небезпечною організацією; незаконний гральний бізнес і далі процвітає в Україні, а нові заклади відкриваються ледь не щодня.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.