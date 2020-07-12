Факти ICTV – Випуск 12:45 (12.07.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.07.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні 678 нових випадків зараження короновірусом. Серед лідерів поширення Львівщина та Рівненщина; двоє наших захисників поранено на Донбасі. Російські найманці ведуть обстріли з великих калібрів; небезпечний відпочинок у Коблевому – через щільну забудову та безкультур’я водіїв, вогнеборці не встигають на гасіння пожеж.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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