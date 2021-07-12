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Андрій Майдан |

Факти ICTV – Випуск 12:45 (12.07.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.07.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: більшу частину України накриють грози; Закарпаття оговтується від потопу, у постраждалі села прибули військові; у Каннах презентували документальну стрічку Бабин Яр. Контекст; як компанія Річарда Бренсона здійснила перший туристичний суборбітальний політ; два безпілотники російських бойовиків перетнули лінію розмежування на Донбасі.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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