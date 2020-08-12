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Факти ICTV – Випуск 12:45 (12.08.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.08.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: протести у Білорусі не вщухають і хвиля невдоволень росте; в Україні знову зросла кількість інфікувань коронавірусом, за добу 1433 нові випадки; Україна отримає 1 млрд 200 млн євро макрофінансової допомоги від Євросоюзу; повалені дерева, затоплені вулиці та навіть торговельно-розважальні центри – у Дніпрі рахують збитки від потужної негоди.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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