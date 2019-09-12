Факти ICTV – Випуск 12:45 (12.09.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на околицях Ковеля біологічна отрута забруднює воду і ґрунт! Чому течуть резервуари місцевого ветсанзаводу і хто за це відповідальний; двометрова яма у середмісті Києва. Як ми шукали відповідального за небезпечне провалля і чи знайшли; близнюковий рекорд! У Трускавецькій школі вчаться одразу 10 пар двійнят.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45

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