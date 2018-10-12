Факти ICTV – Випуск 12:45 (12.10.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: суд над Януковичем. Підозрюваний у держзраді має сказати своє останнє слово; як українські розвідники проникли в село у сірій зоні, в якому бойовики облаштували свої позиції; охоронець столичного магазину побив відвідувача.

Опубліковано Жовтень, 12 в 15:11



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