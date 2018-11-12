Факти ICTV – Випуск 12:45 (12.11.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.11.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на передовій доба затишшя; через брак опалення, у кількох областях України, закривають школи та дитячі садки; транспортний колапс у Черкасах – у місті страйкують сотні маршрутників.

Опубліковано Листопад, 12 в 13:52



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