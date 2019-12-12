Факти ICTV – Випуск 12:45 (12.12.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Верховна Рада продовжила на рік дію закону про особливий статус Донбасу; уже 16 загиблих, з-під завалів одеського коледжу дістали тіла останніх людей, які загинули в пожежі; через обстріли на фронті поранено двоє наших бійців; на саміті в Брюсселі Євросоюз може подовжити санкції проти Росії ще на півроку.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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