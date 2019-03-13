Факти ICTV – Випуск 12:45 (13.03.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.03.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: запобіжник фальсифікації. Що таке екзитполи і наскільки їх результати відображають реальність голосування; діти випадають з вікон. Як вберегти малечу; корупційний скандал у США. Багатії та знаменитості за гроші просували своїх дітей у престижні виші.

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