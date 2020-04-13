Факти ICTV – Випуск 12:45 (13.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні зафіксовано 325 нових випадків зараження на коронавірус; на західних кордонах України знову черги – люди їдуть додому святкувати Великдень; 20% підприємців не переживуть карантину і закриються назавжди.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45

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