Факти ICTV – Випуск 12:45 (13.06.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.06.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: блискавична і переломна операція у війні – сьогодні відзначаємо звільнення Маріуполя від російських найманців; надзвичайна ситуація у Бориславі на Львівщині – місто живе, наче на пороховій діжці; унікальна технологія реабілітації воїнів – у Харкові волонтер лікує ветеранів війни методами козаків.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45

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