Факти ICTV – Випуск 12:45 (13.06.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.06.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: новий антирекорд поширення коронавірусу – в Україні за добу виявлено 753 нових випадки;на передовій зафіксовано 12 обстрілів наших позицій. Один військовий поранений; безпечність на воді забирає більше життів, ніж війна та коронавірус – за десять теплих днів в Україні потонуло понад півсотні людей.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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