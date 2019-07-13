Факти ICTV – Випуск 12:45 (13.07.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.07.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: телеканал 112 обстріляли з гранатомета, ніхто не постраждав; через харчове отруєння в санаторії в Одеській області в медзакладах залишаються ще 32 людини, з них 30 – діти; на фронті за добу двоє поранених, бойовики не зменшують активності обстрілів.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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