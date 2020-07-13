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Факти ICTV – Випуск 12:45 (13.07.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.07.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: понад 600 нових інфікованих за добу. 15 людей померли; на другий термін. Чинний президент Польщі Дуда залишається ще. Що з цього Україні; небезпечні маршрутки. У Дніпрі взялися виявляти горе-перевізників; як коронавірусні обмеження можуть не зашкодити бізнесу, а навпаки.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

 

 

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