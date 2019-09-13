Факти ICTV – Випуск 12:45 (13.09.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Верховна Рада розпустила ЦВК; вони сипляться, валяться і гниють. Що робити українцям, які живуть в аварійних будинках; електронні цигарки хочуть заборонити у США; кола пекла у Чернівецькому РАЦСі; бізнес із гумором по-українськи.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45

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