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Факти ICTV – Випуск 12:45 (13.10.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: день захисника України. Про те як формувалось українське військо і як загартовувалося на Донбасі; енерго-незалежність за 13 млн. грн. Як Хмельницький виш повністю перейшов на альтернативну енергетику і коли окупиться інновація; історична перемога України на юнацькій олімпіаді, збірна готується до матчу з Чехією та погода на вихідні.

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