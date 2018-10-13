Факти ICTV – Випуск 12:45 (13.10.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: день захисника України. Про те як формувалось українське військо і як загартовувалося на Донбасі; енерго-незалежність за 13 млн. грн. Як Хмельницький виш повністю перейшов на альтернативну енергетику і коли окупиться інновація; історична перемога України на юнацькій олімпіаді, збірна готується до матчу з Чехією та погода на вихідні.

Опубліковано Жовтень, 13 в 14:50



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.