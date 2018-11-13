Факти ICTV – Випуск 12:45 (13.11.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.11.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: трагічна аварія в Чехії – українське МЗС підтвердило загибель 4 українців; доба на фронті минає під активні обстріли російських найманців; кількість хворих на кір зросла на Закарпатті.

Опубліковано Листопад, 13 в 14:18



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.