Факти ICTV – Випуск 12:45 (13.11.2018)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.11.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: трагічна аварія в Чехії – українське МЗС підтвердило загибель 4 українців; доба на фронті минає під активні обстріли російських найманців; кількість хворих на кір зросла на Закарпатті.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!
2018-11-13
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