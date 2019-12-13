Факти ICTV – Випуск 12:45 (13.12.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: двом підозрюваним у справі про вбивство Павла Шеремета обирають запобіжний захід; обстріли на передовій не припиняються; ситуація на західних кордонах вже більше тижня залишається критичною, в чергах на виїзд сотні вантажівок.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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