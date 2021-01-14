Факти ICTV – Випуск 12:45 (14.01.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 14.01.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: зима наступає, регіони замітає снігом. На всю Україну насуваються люті морози до -20; Дональду Трампу оголосили другий імпічмент; які сервіси пропонують в Україні хоч і платний – зате якісний та легальний кіноконтент; летючий кадилак і санітайзер, що знищує віруси з поверхні на добу. Супервинаходи представили в Лас-Вегасі.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.