Факти ICTV – Випуск 12:45 (14.03.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 14.03.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: понад 9 тис. нових випадків коронавірусу в Україні; на Донбасі російські найманці здійснили 10 обстрілів наших позицій; 14 березня День українських добровольців; Олексій Новіков вдруге став найсильнішою людиною планети; що таке скандинавська ходьба та чому вона у тренді серед українців.



Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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