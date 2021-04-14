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Факти ICTV – Випуск 12:45 (14.04.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 14.04.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні майже 15 тис. нових хворих на коронавірус, тримається висока добова смертність; Туреччина закривається на повний локдаун; смерть українського солдата на передовій і ще троє поранених; депутати розглядають зміни до закону про землю; в Україні сезон нересту риби і полювання на браконьєрів.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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