Факти ICTV – Випуск 12:45 (14.06.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 14.06.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: трохи менше, ніж напередодні – в Україні зафіксовано 648 нових випадків зараження коронавірусом. Померло 9 людей; невтішні новини з Донбасу – один український воїн загинув та двоє поранено. Ворог 15 разів вів прицільний обстріл наших позицій; відсьогодні відновлюється перетин адмінмежі з окупованим Кримом – працюють усі три пункти пропуску.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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