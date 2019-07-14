Факти ICTV – Випуск 12:45 (14.07.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 14.07.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: 15 обстрілів за добу, серед українських воїнів є поранені; на Рівненщині двоє дітей загинули від вибухівки, небезпечні предмети збирав їхній дідусь, на Україну насувається негода – вже з понеділка країну заливатимуть рясні дощі з грозами.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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