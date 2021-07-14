Факти ICTV – Випуск 12:45 (14.07.2021)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 14.07.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: загострення на фронті, один загиблий та п’ятеро поранених наших захисників; чому два тижні без води залишається Львівський курорт Східниця; аномальна спека в Україні; як компанія Боїнг досягла шаленого успіху і з чого все починалося; п’ять країн приєдналися до санкцій Євросоюзу проти Білорусі.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.
2021-07-14
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