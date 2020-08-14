Факти ICTV – Випуск 12:45 (14.08.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 14.08.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Білорусі звільнили трьох українців, один ще поки за ґратами. Водночас, у країні не припиняються протести та страйки; сотні гривень економії щомісяця без шкоди власному комфорту – ми розкажемо маленькі хитрощі великої енергоощадності; гуркіт гармат на Приазов’ї, але то не напад окупантів – боги війни артилеристи змагались, хто краще влучає по ворожих цілях.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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