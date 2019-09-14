Факти ICTV – Випуск 12:45 (14.09.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 14.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на фронті загострення – один загиблий та восьмеро поранених; у Києві обирають збірну України на міжнародні Ігри Нескорених; планами уряду на наступні 5 років поділився прем’єр Гончарук під час другого робочого дня зустрічі YES 2019.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10

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