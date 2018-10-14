Факти ICTV – Випуск 12:45 (14.10.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 14.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: наше військо не зламати – сьогодні на Покрову, Україна відзначає День захисника Вітчизни; 26 обстрілів, один поранений – на фронті ворог активно атакує і обстрілює мирні міста; стихії не полишають Індонезію – країна тоне в повені – вода забрала життя понад 20 людей.

Опубліковано Жовтень, 14 в 13:46



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