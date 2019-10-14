Факти ICTV – Випуск 12:45 (14.10.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 14.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: марші воїнів у кожному місті – Україна святкує Покрову Пресвятої Богородиці та шанує українських захисників; у найближчий тиждень, розведення військ біля Золотого не буде. Російські найманці вкотре обстріляли населений пункт; трагічні наслідки урагану, що накрив Японію, 35 загиблих та сотні постраждалих.

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