Факти ICTV – Випуск 12:45 (14.11.2018)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 14.11.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Україну накрила стихія – частину регіонів рясно засипає снігом; безлад і безвідповідальність – прем’єр критикує владу на місцях за зрив початку опалення в кількох містах країни; збільшилась кількість загиблих українців в аварії у Чехії.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!
2018-11-14
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