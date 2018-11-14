Факти ICTV – Випуск 12:45 (14.11.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 14.11.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Україну накрила стихія – частину регіонів рясно засипає снігом; безлад і безвідповідальність – прем’єр критикує владу на місцях за зрив початку опалення в кількох містах країни; збільшилась кількість загиблих українців в аварії у Чехії.

Опубліковано Листопад, 14 в 14:31



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