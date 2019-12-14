Факти ICTV – Випуск 12:45 (14.12.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 14.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Печерський суд обрав запобіжний захід Юлії Кузьменко та Андрію Антоненку; російські бойовики ведуть активні бойові дії на фронті; сьогодні ліквідатори Чорнобильської аварії згадують усіх загиблих у катастрофі.

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