Факти ICTV – Випуск 12:45 (15.01.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.01.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: до кінця квітня – Росія хоче продовжити арешт українських моряків. У Москві триває засідання; один з важливих церковних законів розглядають у Парламенті; знову жертва кору в Україні. На Житомирщині помер чоловік. З початку року – вже понад 5 тис. недужих.

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