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Факти ICTV – Випуск 12:45 (15.01.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.01.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: протести на Майдані. Люди вимагають зниження тарифів; зростає кількість госпіталізацій, рецидивів і тяжкохворих пацієнтів на коронавірус; за добу більше тисячі аварій через негоду; хочеш жити – пристебнись. Чому українці нехтують своєю безпекою в авто і чого це може коштувати.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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