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Факти ICTV – Випуск 12:45 (15.02.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.02.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на Донбасі бійці підірвались на вибуховому пристрої; в кількох областях України продовжує вирувати снігова негода; камери автофіксації фільмуватимуть нові порушення правил дорожнього руху; в Горлівці підірвався сепаратист; близько 200 українців вже третю добу не можуть вилетіти з відпочинку на Занзібарі.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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