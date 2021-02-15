Факти ICTV – Випуск 12:45 (15.02.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.02.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на Донбасі бійці підірвались на вибуховому пристрої; в кількох областях України продовжує вирувати снігова негода; камери автофіксації фільмуватимуть нові порушення правил дорожнього руху; в Горлівці підірвався сепаратист; близько 200 українців вже третю добу не можуть вилетіти з відпочинку на Занзібарі.



Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.