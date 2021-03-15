Факти ICTV – Випуск 12:45 (15.03.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.03.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: майже 7 тис. нових випадків Covid в Україні. Найбільший приріст на Житомирщині, а у Харкові практично не залишилось місць із киснем; що зроблено і чого не вистачає в боротьбі з Covid-19 – депутати знову хочуть бачити в парламенті прем’єр-міністра; купуючи щось онлайн, варто бути обережним. Зі зростанням інтернет-продажів, злетіла і активність шахраїв.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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