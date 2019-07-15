Факти ICTV – Випуск 12:45 (15.07.2019)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.07.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: ви сортуєте – вони скидають в одну купу. Куди йде сміття із роздільних баків; фальшиві ліки в українських аптеках; останні зведення з фронту; зсув ґрунту на Одеський пляж та змагання парашутистів.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45
2019-07-15
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