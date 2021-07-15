Факти ICTV – Випуск 12:45 (15.07.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.07.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Верховна Рада проголосувала за відставку Авакова; в Одесі представники чеченської діаспори святкували весілля з пострілами із автомата; від масштабної повені постраждали Німеччина, Бельгія і Польща; чому квитки всередині України часто дорожчі, ніж на міжнародні рейси; п’ять унікальних національних парків у Чорногорії.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.