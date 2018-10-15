Факти / Відео / Факти. Випуски / Факти ICTV - Випуск 12:45 (15.10.2018)/

Факти ICTV – Випуск 12:45 (15.10.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на фронті поранено трьох українських воїнів – бойовики не припиняють атак; 4 тисячі жителів Ічні та ще трьох сіл залишаються без газу; вакцинація – питання нацбезпеки – очільниця МОЗу закликає усіх щеплюватися.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Факти ICTV – Випуск 12:45 (14.10.2018)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (13.10.2018)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (13.10.2018)
Факти ICTV – Випуск 21:10 (12.10.2018)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (12.10.2018)
Факти ICTV – Випуск 15:45 (12.10.2018)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (12.10.2018)
Факти ICTV. Спорт (12.10.2018)

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка