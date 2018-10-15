Факти ICTV – Випуск 12:45 (15.10.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на фронті поранено трьох українських воїнів – бойовики не припиняють атак; 4 тисячі жителів Ічні та ще трьох сіл залишаються без газу; вакцинація – питання нацбезпеки – очільниця МОЗу закликає усіх щеплюватися.

Опубліковано Жовтень, 15 в 13:33



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