Факти ICTV – Випуск 12:45 (15.10.2018)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на фронті поранено трьох українських воїнів – бойовики не припиняють атак; 4 тисячі жителів Ічні та ще трьох сіл залишаються без газу; вакцинація – питання нацбезпеки – очільниця МОЗу закликає усіх щеплюватися.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!
2018-10-15
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