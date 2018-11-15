Факти ICTV – Випуск 12:45 (15.11.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.11.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: підпал Андріївської церкви – у двері представництво Вселенського патріархату вранці запустили коктейлі молотова; циклон полишає Україну, але подекуди ще добряче сніжитиме; фінансовий колапс на Верховинщині – через діру в бюджеті в районі закривають школи та садочки.

Опубліковано Листопад, 15 в 13:45



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